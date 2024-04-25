В разоренном ХАМАСом поселке выжили сорта какао, устойчивые к изменениям климата

4 октября 2023 года сотрудники биологического института Вулкани высадили на экспериментальном участке в одном из населенных пунктов у границ сектора Газы 150 саженцев различных сортов какао.

Добраться до них снова удалось только в январе. "Мы были уверены, что от них ничего не осталось, но около 20 саженцев, почти все – одного вида, выжили, несмотря на сухость и на период низкой температуры", - рассказала изданию "Калькалист" доктор Элен Гербер.

В институте Вулкани с 2020 года работают над селекцией деревьев какао, устойчивых к изменениям климата, экспериментируя с 18 различными сортами. До сих пор считалось, что для какао необходима высокая влажность, возможная только в тропиках. По словам Гербер, выяснилось, что это не так, и что главное обеспечить высокую влажность корневой системе, тогда как само дерево вполне может расти в сухом холодном воздухе.

Напомним, что в последние годы мировое производство какао, сосредоточенное в нескольких тропических странах, страдает от засух, что привело к резкому росту мировых цен на какао-бобы.