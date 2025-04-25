Ученые Оксфорда пили из чашки, сделанной из человеческого черепа

Профессор Дэн Хикс, куратор отдела мировой археологии в Музее Питта Риверса при Оксфордском университете, рассказал, что чаша, сделанная из отпиленной и отполированной части человеческого черепа, украшенная серебряным ободом и подставкой, регулярно использовалась на официальных ужинах в Вустер-колледже Оксфорда вплоть до 2015 года, пишет Oxford Mail.

По словам Хикса, в его предстоящей книге "Всякий памятник рухнет", где подробно рассказывается история этого артефакта, чаша сначала применялась для подачи вина, а затем – шоколада, когда сосуд начал протекать. Археолог отметил, что растущее недовольство среди студентов и гостей в конце концов привело к прекращению этого сомнительного ритуала в зале для выпускников.

В 2019 году колледж пригласил Хикса провести исследование происхождения черепа и выяснить, как он оказался превращенным в предмет столовой посуды. Профессору не удалось обнаружить никаких документальных свидетельств о личности человека, из черепа которого была изготовлена чаша. Однако радиоуглеродный анализ показал, что останкам примерно 225 лет. По размеру и ряду косвенных признаков можно предположить, что череп был привезен с Карибских островов и, возможно, принадлежал порабощенной женщине.

В то же время история владельцев этой чаши задокументирована куда лучше. В 1946 году ее подарил Вустерскому колледжу бывший студент Джордж Питт-Риверс, чье имя выгравировано на серебряной оправе сосуда. Он был сторонником евгеники и в годы Второй мировой войны был интернирован британскими властями за поддержку фашиста Освальда Мосли. Чаша входила в состав менее известной второй частной коллекции его деда – Августа Генри Лейна Фокса Питта Риверса, викторианского солдата и археолога, основавшего Музей Питта Риверса в 1884 году.