Фотографии глаз, сделанные с помощью смартфона, могут помочь обнаружить анемию у детей

Новое исследование, опубликованное в журнале Biophotonics Discovery, предлагает перспективный подход к диагностике анемии – с помощью обычных черно-белых фотографий конъюнктивы глаза, внутренней стороны века и белка.

Ученые из Университета Пердью, Руандийского биомедицинского центра и Университета Руанды использовали стандартные смартфоны для съемки более 12000 изображений глаз у 565 детей в возрасте от 5 до 15 лет. Затем они применили методы машинного обучения и радиомику – технологию, позволяющую численно анализировать текстуры и узоры на медицинских снимках – чтобы выявить характеристики, указывающие на наличие анемии.

Метод основан на анализе черно-белых снимков, с помощью которых можно выявить мельчайшие структурные изменения в кровеносных сосудах глаза. Такой формат помогает избежать искажений, связанных с разным освещением или характеристиками камер, что делает этот подход более универсальным и удобным для применения в разнообразных условиях.

Результаты исследования выявили прочную связь между определенными визуальными характеристиками и наличием анемии, что открывает возможность проводить скрининг этого состояния с помощью смартфона и простого программного обеспечения. Такой подход предоставляет особую ценность для удаленных или малообеспеченных регионов, поскольку обеспечивает быстрый, неинвазивный и доступный способ выявления детей, находящихся в группе риска.