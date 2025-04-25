На побережье Перу археологи обнаружили женские останки, которым около 5000 лет

На побережье Перу археологи обнаружили женские останки, возраст которых около 5000 лет. По словам ученых, находка указывает на то, что в древности женщины играли важную роль в городе Караль.

Караль, расположенный примерно в 180 км к северу от Лимы, считается древнейшим городом Америки. Он относится к культуре Норте-Чико, был заселён в период приблизительно с 2600 по 2000 год до нашей эры и занимал площадь более чем 60 гектар.

"Это важное захоронение, потому что оно содержит элементы, соответствующие женщине высокого социального статуса", – заявил Reuters археолог Давид Паломино, указывая на способ захоронения тела, сохранность кожи, волос и ногтей.

Тело женщины, которая, вероятно, умерла в возрасте от 20 до 35 лет, было обернуто в плащ из синих и коричневых перьев, гробница была окружена корзинами и вазами с подношениями.