Эмпатия может сохраняться при болезни Альцгеймера

Исследователи из Университетского колледжа Лондона обнаружили, что люди с болезнью Альцгеймера набрали немного больше баллов по уровню эмпатии по сравнению с участниками с легкими когнитивными нарушениями, несмотря на худшие показатели в других аспектах социального восприятия – таких как распознавание мимики и способность понимать мысли других. По словам авторов, это, возможно, первый задокументированный случай, когда при деменции зафиксировано улучшение в какой-либо из когнитивных сфер.

Авторы работы проанализировали данные 28 ранее проведенных исследований с участием 2409 человек, страдающих деменцией или легкими когнитивными нарушениями. Когнитивное нарушение рассматривается как предвестник деменции и проявляется более выраженным снижением когнитивных функций, чем обычно наблюдается у людей того же возраста, хотя оно пока не мешает повседневной жизни.

Анализ показал устойчивые доказательства того, что по мере прогрессирования деменции у людей снижается способность распознавать эмоции по выражению лица и понимать мысли других. Особенно низкие результаты по этим показателям показали участники с болезнью Альцгеймера и лобно-височной деменцией по сравнению с теми, у кого диагностированы лишь легкие когнитивные нарушения. Однако ученые обнаружили слабые, но заметные свидетельства того, что у людей с болезнью Альцгеймера уровень эмоциональной эмпатии может быть выше, чем у тех, кто страдает легкими когнитивными нарушениями.

Одно из исследований, показавшее наибольший эффект в этой области, зафиксировало повышенную эмоциональную чувствительность к негативным эмоциям у пациентов с болезнью Альцгеймера. По мнению исследователей, такая повышенная реактивность может быть связана с трудностями в управлении эмоциями, которые часто возникают у этих пациентов по мере утраты других когнитивных механизмов, помогающих справляться с переживаниями.