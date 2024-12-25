Больницы испытывают ИИ для определения риска диабета 2 типа

Два больничных фонда в Лондоне используют искусственный интеллект (ИИ) для того, чтобы выяснить, сможет ли он обнаружить признаки диабета 2 типа у пациентов за десять лет до его развития.

Фонды Имперского колледжа и больницы Челси и Вестминстера начали обучение системы ИИ под названием Aire-DM, которая анализирует ЭКГ-кривые пациентов, чтобы выявить едва заметные ранние признаки диабета 2 типа, которые врачам трудно обнаружить другими методами. Первые результаты показали, что система способна выявлять первые риски в 70% случаев.

Предоставление ИИ информации о других факторах риска, таких как возраст пациента, пол, а также наличие повышенного артериального давления или избыточного веса, может улучшить прогностическую точность. По словам врачей, изменения в ЭКГ, которые выявляет система, слишком разнообразны и незначительны, чтобы даже опытные специалисты могли их интерпретировать без помощи специальных инструментов.

В рамках исследования около 1000 пациентов в обеих больницах пройдут ЭКГ-сканирование с использованием системы ИИ, чтобы проверить, может ли она помочь в выявлении и прогнозировании заболевания. На данный момент эта методика не будет использоваться регулярно, хотя эксперты надеются, что она может быть внедрена более широко.