Древние копи царя Соломона не представляют опасности для окружающей среды. Израильское исследование

Исследование Тель-Авивского университета опровергает сложившиеся научные представления, что знаменитые копи царя Соломона вредили здоровью древних работников и сегодня представляют опасность для окружающей среды.

Ученые провели геохимические изыскания на местах добычи меди в долине Тимна, датируемых X веком до н.э. – эпохой библейских царей Давида и Соломона. Исследователи показали, что загрязнение окружающей среды в результате производства меди было минимальным и не представляет опасности для жителей региона.

Работа была опубликована в журнале Scientific Reports.

"Мы обследовали два основных места производства меди в долине Тимна. Одно относится к эпохе царя Соломона, а другое, расположенное неподалеку, примерно на 1500 лет старше", – говорит соавтор работы профессор Эреза Бен-Йосеф.

"Мы взяли сотни образцов почвы из обоих мест для химического анализа и создали карты присутствия тяжелых металлов в регионе. Мы обнаружили, что уровень загрязнения в местах добычи меди в Тимне крайне низок и ограничивается местами расположения древних плавильных печей, – говорит ученый. – Например, концентрация свинца – основного загрязнителя в металлургической промышленности – снижается до менее чем 200 частей на миллион всего в нескольких метрах от печи".

Ученый обращает внимание, что Агентство по охране окружающей среды США определяет промышленные зоны как безопасные для детей при концентрации 200 частей на миллион.

Новое исследование опровергает ряд работ, опубликованных с 1990-х годов, о загрязнении окружающей среды, якобы вызванном древней медной промышленностью.

Профессор Бен-Йосеф объясняет: "Мы доказываем, что это не так. Загрязнение в Тимне ограничено пространственно, и, скорее всего, только те, кто работал непосредственно у печи, страдали от вдыхания токсичных испарений. Даже на небольшом расстоянии от печи почва совершенно безопасна. Металлы "заперты" в шлаке, что не позволяет им просачиваться в почву и воздействовать на растения или человека".

Помимо геохимического исследования, археологи провели всесторонний обзор существующей научной литературы и показали, что гипотезам о глобальном загрязнении в доримский период не хватает доказательств. В одном из исследований 1990-х годов утверждалось, что следы меди, обнаруженные в ледяных кернах Гренландии, попали в атмосферу из таких мест, как Тимна. Однако это утверждение не было подтверждено ни одним последующим исследованием.

Соавтор работы доктор Омри Ягель отмечает: "Хотя мы можем назвать несколько кусков шлака на земле "загрязнением", мы не должны путать эти локальные отходы с региональным или глобальным загрязнением окружающей среды".