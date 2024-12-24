В Якутии представлен мамонтенок уникальной сохранности

23 декабря в Музее мамонта Северо-Восточного федерального университета в Якутске состоялась презентация туши мамонтенка уникальной степени сохранности, которая была обнаружена в июне на Батагайке в Верхоянском районе Якутии.

Мамонтенок оказался самкой, высота в холке составляет 120 см. Общий вес – около 180 кг. Геологический возраст по итогам радиоуглеродного анализа составляет 50 тысяч лет. Находке дали имя Яна.

Предыдущая подобная находка была сделана в 2010 году, когда нашли мамонтенка Юку.

Ученые продолжают работать с тушей Яны. В 2025 году планируется проведение перекрестного датирования для уточнения возраста находки.

Полные комплексные генетические исследования запланированы на весну 2025 года, передает ТАСС.

Батагайка находится примерно в 7 км от райцентра – поселка Батагая. Является научным стационаром СВФУ. Провал начал появляться еще в 1960-1970-х годах и за полвека расширился на 800 м. Его протяженность превышает 1 км, а глубина достигает около 100 м. Края впадины неустойчивы, поскольку площадь котловины продолжает расти. На Батагайке были обнаружены и другие находки – Верхоянская лошадь (2009), Батагайский бизон (2009), мумия копытного лемминга (2012), Батагайский жеребенок Фуджи (2018).