400 лет назад в районе Эйлатского залива было в 5 раз больше осадков

Ученые Университета Майами Розенстил реконструировали климатические изменения на Аравийском полуострове в районе Эйлатского залива: 400 лет назад осадков было в 5 раз больше.

Работа опубликована в журнале Science Advances.

Результаты исследования показывают, что сравнительно недавно Аравийский полуостров был покрытой растительностью саванной, где бродили львы, леопарды и волки.

Используя дистанционно управляемый аппарат, развернутый с исследовательского судна OceanXplorer и работающий на глубине более полутора километров, исследовательская группа извлекла керны осадочных пород из глубоководного бассейна с рассолом в Эйлатском заливе. Химический состав рассола сохраняет нетронутыми осадочные слои и дает точную запись формирования осадков за последние 2000 лет.

Ученые обнаружили, что до недавнего времени климат в районе Эйлатского залива был намного более влажным, чем сегодня. Регион был покрыт растительностью характерной для саванны. 400 лет назад осадков в регионе было в 5 раз больше, а 200 лет – в 2 раза больше, чем сегодня.

"Это важное свидетельство истории климата Ближнего Востока. Оно говорит нам, что климат, как средний, так и экстремальный, может резко измениться в этом регионе, и предположение о долгосрочной стабильности климата в будущем вряд ли правильно", – говорит соавтор работы Эми Клемент.

Ближний Восток отличается неустойчивым климатом с внезапными наводнениями от проливных зимних дождей, которые сменяются суровыми засухами. Изменчивость осадков за последние 2000 лет подчеркивает необходимость лучшей готовности и к наводнениям, и к засухам. Катастрофическое наводнение на Аравийском полуострове зимой 2024 года подчеркивает необходимость изучения частоты и причин таких экстремальных погодных явлений.

"Используя технологию OceanXplorer, мы можем углубить наше понимание связей между океаническими системами и долгосрочными погодными и климатическими тенденциями, чтобы помочь подверженным риску районам подготовиться к будущему", – говорит Мэтти Родриг, директор научной программы OceanX.