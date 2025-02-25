Израильские астрономы открыли новую экзопланету, похожую на Юпитер

Астрономы из Тель-Авивского университета сообщили об открытии новой экзопланеты, похожей на Юпитер. Открытие сделано с помощью детектора HARPS, установленного в Чили.

Экзопланета вращается вокруг родительской звезды GJ 2126 – карлика класса М на расстоянии 124 световых года от Солнца.

Об открытии астрономы сообщают в статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv.

Метод обнаружения экзопланет с помощью радиальной скорости основан на измерении изменений скорости родительской звезды из-за изменения направления гравитационного притяжения невидимой экзопланеты: планета, вращаясь вокруг звезды заставляет ее чуть-чуть колебаться. Благодаря этой методике на сегодняшний день обнаружено более 600 экзопланет.

HARPS – эшелле-спектрограф видимого света, установленный на 3,6-метровом телескопе Европейской южной обсерватории (ESO) в Чили на горе Ла-Силья на юге пустыни Атакама. Благодаря высочайшей точности определения радиальной скорости – до 1 м/с – HARPS является одним из самых успешных детекторов экзопланет.

Астрономы из Тель-Авивского университета обнаружили неизвестную планету на основе измерений радиальной скорости из базы данных HARPS-RVBank, которая содержит данные о более чем 250000 звездах. База доступна астрономам всего мира для подтверждения или открытия экзопланет-кандидатов.

"Мы сообщаем об открытии GJ 2126b, планеты, похожей на Юпитер, обращающейся вокруг своей родительской звезды каждые 272,7 дня", – пишут исследователи.

Экзопланета GJ 2126b вращается вокруг своей родительской звезды на расстоянии 0,71 астрономических единицы (а.е. – расстояние от Земли до Солнца). Масса планеты оценивается как минимум в 1,3 массы Юпитера. Но астрономы подозревают, что масса может быть намного больше. Остается возможность, что это небесное тело относится к коричневым карликам, – промежуточному классу небесных тел между планетами и звездами.

Астрономы пишут, что GJ 2126b достаточно редкая экзопланета: ее орбита сильно вытянута, она достаточно далеко от родительской звезды и ее влияние на звезду сравнительно мало. Потребовались все возможности HARPS и виртуозный анализ данных, чтобы заметить колебания звезды.

Родительская звезда GJ 2126 очень похожа на наше Солнце. Ее радиус около 0,73 солнечного радиуса, масса – около 0,65 солнечных масс, а эффективная температура – 4159 K (у Солнца – 5780 К).

Астрономы будут продолжать наблюдения GJ 2126b, чтобы точнее оценить ее массу, и окончательно решить, что они нашли – планету или коричневый карлик.