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Наука и Хайтек

На этой неделе "парад планет": следующий в 2040 году

Космос
Астрономия
время публикации: 25 февраля 2025 г., 17:37 | последнее обновление: 25 февраля 2025 г., 16:40
На этой неделе "парад планет": следующий в 2040 году
AP Photo/Ginnette Riquelme

Семь планет, "выстроившиеся в ряд", на короткое время будут видны в вечернем небе 28 февраля 2025 года. Астрономы говорят, что в следующий раз "парад планет" можно будет увидеть только в 2040 году.

Четыре планеты – Меркурий, Венера, Юпитер и Марс – можно будет увидеть невооруженным глазом. Сатурн будет труднее заметить, так как он будет низко над горизонтом. Для того, чтобы увидеть две другие планеты – Уран и Нептун, потребуется телескоп. Наилучший момент для наблюдения за планетами наступит сразу после захода Солнца во вторник, среду и четверг, пишет NASA.

Выравнивание планет можно будет наблюдать почти по всему миру вечером 28 февраля, начиная сразу после захода Солнца. Только Сатурн может быть скрыт в некоторых регионах.

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