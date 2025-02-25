На этой неделе "парад планет": следующий в 2040 году

Семь планет, "выстроившиеся в ряд", на короткое время будут видны в вечернем небе 28 февраля 2025 года. Астрономы говорят, что в следующий раз "парад планет" можно будет увидеть только в 2040 году.

Четыре планеты – Меркурий, Венера, Юпитер и Марс – можно будет увидеть невооруженным глазом. Сатурн будет труднее заметить, так как он будет низко над горизонтом. Для того, чтобы увидеть две другие планеты – Уран и Нептун, потребуется телескоп. Наилучший момент для наблюдения за планетами наступит сразу после захода Солнца во вторник, среду и четверг, пишет NASA.

Выравнивание планет можно будет наблюдать почти по всему миру вечером 28 февраля, начиная сразу после захода Солнца. Только Сатурн может быть скрыт в некоторых регионах.