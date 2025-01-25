Общество все еще доверяет ученым, это подтверждает исследование

Исследование уровня доверия к науке показало, что большинство людей доверяют ученым и считают, что им следует играть более активную роль в общественной жизни и принятии политических решений.

В исследовании, проведенным консорциумом TIPS, приняли участие 71 922 респондента. Это крупнейший в мире набор данных о доверии к ученым, собранный с момента начала пандемии COVID-19.

Опрос, составленный исследователями, выходит за пределы обычных факторов, влияющих на доверие к ученым, и рассматривает четыре важные связи. Во-первых, изучается, как доверие к ученым связано с популистскими взглядами, которые ставят под сомнение авторитет научные исследования. Во-вторых, анализируется, как доверие к ученым связано с ориентацией людей на социальное доминирование, которое определяется как степень, в которой люди поддерживают иерархию между группами и доминированием "низших" групп над "высшими" группами. В-третьих, опрос исследует, какие цели люди считают важными для ученых в их работе и как это связано с уровнем доверия. В-четвертых, рассматривает, считают ли люди, что наука учитывает их предпочтения и приоритеты.

Для ответа на вопросы исследователи организовали краудсорсинговый проект Many Labs, используя онлайн-опросник, переведенный на разные языки. Он был предложен 71 922 респондентам в 68 странах на всех обитаемых континентах. Данные собирались с ноября 2022 года по август 2023 года, используя квотные выборки, которые были скорректированы с учетом национального распределения по возрасту, полу и уровню образования.

Результаты исследования показали, что в 68 странах большинство людей выражают относительно высокое доверие к ученым (средний показатель доверия = 3,62 по шкале от 1 = очень низкое доверие до 5 = очень высокое доверие). Большинство считает ученых компетентными (78%), честными (57%) и обеспокоенными благосостоянием людей (56%).

Относительно участия ученых в общественной жизни, подавляющее большинство (83%) считают, что ученые должны делиться научными знаниями с общественностью. Только меньшинство (23%) считает, что ученые не должны активно продвигать определенную политику. 52% считают, что ученые должны больше участвовать в процессе принятия политических решений.

Результаты также выявили проблемные аспекты. Исследование показало, что во многих странах люди считают, что приоритеты науки не всегда совпадают с их собственными. Многие участники отметили, что наука уделяет больше внимания разработке оборонных и военных технологий, чем им хотелось бы.