За последние 100 лет мужчины выросли вдвое больше, чем женщины

Данные из многих стран показывают, что с 1900 года разница в росте и весе между мужчинами и женщинами увеличилась почти вдвое.

По данным исследования Университета Рохэмптона, за последние 100 лет мужчины по всему миру росли и набирали вес в два раза быстрее женщин, что привело к увеличению различий между полами.

Группа ученых проанализировала данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), зарубежных правительственных учреждений и британские записи, чтобы изучить, как изменялись рост и вес в зависимости от условий жизни. Последние оценивались с использованием индекса развития человеческого потенциала (ИРЧП), который учитывает ожидаемую продолжительность жизни, уровень образования и доход на душу населения, и варьируется от 0 до 1.

Анализ данных из десятков стран показал, что при увеличении ИРЧП на 0,2 пункта женщины в среднем становились выше на 1,7 см и тяжелее на 2,7 кг, а мужчины – выше на 4 см и тяжелее на 6,5 кг. Это свидетельствует о том, что с улучшением условий жизни и рост, и вес увеличиваются, но у мужчин этот процесс происходит более чем в два раза быстрее, чем у женщин.

Для того чтобы проверить, повторяются ли эти тенденции внутри отдельных стран, исследователи изучили исторические данные о росте в Великобритании, где ИРЧП вырос с 0,8 в 1900 году до 0,94 в 2022 году. Только в первой половине XX века средний рост женщин увеличился на 1,9% – с 159 см до 162 см, а у мужчин – на 4% – с 170 см до 177 см.

Если посмотреть на это в перспективе, то примерно каждая четвертая женщина, родившаяся в 1905 году, была выше среднего мужчины, родившегося в том же году. Однако среди женщин, родившихся в 1958 году, этот показатель снизился до одной из восьми.