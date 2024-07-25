Большая синагога, уничтоженная нацистами и коммунистами. Раскопки в "литовском Иерусалиме"

В Вильнюсе продолжаются раскопки руин Большой синагоги, которая была центром еврейской жизни города. Израильские и литовские археологи, работающие уже пятый сезон, впервые достигли пола синагоги. Как выяснилось, он был украшен изображениями цветов с использованием красного, белого и черного цвета.

Раскопана часть женского отделения синагоги – "эзрат нашим". Найдены одна из величественных каменных колонн, окружавших биму, резервуары чистой воды, служившей для расположенных здесь микв, и часть одной из стен с остатками красной и синей красок.

Синагога, простоявшая несколько столетий, связана с именем Виленского гаона – раби Элиягу бен Шломо Залмана. Она была разграблена и сожжена нацистами и их местными приспешниками во время Второй мировой войны. Руины были снесены в 1956-1957 годах, когда Литва была захвачена СССР. На месте синагоги построили школу.

"Сделанные нами находки возвращают к жизни моменты из жизни процветавшей и погибшей еврейской общины. Следы преуспевания и полноты жизни рядом с обломками могучих колонн – свидетелями уничтожения синагоги нацистами и русскими, рассказывают трагическую историю, исчезнувшей с лица земли", – рассказывают руководители раскопок Йоханан из Управления древностей Израиля и Юстинас Ракас из Литовского археологического общества.

"Важные раскопки, которые проводятся в последние годы в Литве израильскими и литовскими археологами приобретают дополнительную важность сейчас, после 7 октября, когда поднимается волна антисемитизма и искажений исторической правды. Однако правда перед нашими глазами – история целой общины, погибшей из-за ненависти к евреям", – говорит глава Управления древностей Эли Эскозидо.

В старину Вильнюс называли "литовским Иерусалимом". Здесь было 116 синагог, множество религиозных учебных заведений. Сердцем еврейской жизни города была Большая синагога, разрушенная в годы нацистской оккупации. Ее развалины были снесены в 50-е годы прошлого века.

Синагога была возведена в первой половине XVII века, после того, как еврейская община получила разрешение построить каменный молельный дом. Ее возвели в стиле раннего барокко на месте, где первая синагога была построена еще в 1440 году.

В середине XVIII века интерьер был перестроен архитектором Иоганном Кристофом Глаубицем – в соответствии с последними требованиями моды. Зал, вмещавший пять тысяч верующих, был таким великолепным, что даже император Наполеон, посетивший синагогу в 1812 году, не мог скрыть изумления.

Вокруг нее располагались 12 синагог поменьше, лавки, торговавшие ритуальными товарами и кошерной едой, талмуд-тора. Благодаря Виленскому гаону и его ученикам город стал главным центром движения миснагдим.

60-тысячная еврейская община Вильнюса была практически полностью уничтожена в годы Второй мировой войны нацистами и их местными приспешниками. Лишь 600 вильнюсских евреев смогли пережить оккупацию – их спасли литовские праведники народов мира.