У людей с более высокими когнитивными способностями слабее моральные устои

Новое исследование, опубликованное в журнале Intelligence, показало, что люди с более высокими когнитивными способностями, как правило, слабее придерживаются моральных ценностей. Эта закономерность прослеживалась в двух отдельных выборках и не зависела от пола участников. В основе работы лежала "Теория моральных основ", согласно которой моральные суждения формируются на основе шести интуитивных категорий. Две из них – забота и равенство – называются "индивидуализирующими" и направлены на защиту личности от вреда и на поддержку справедливости.

Оставшиеся четыре категории – пропорциональность, лояльность, авторитет и чистота – относятся к "обязательным" моральным основам, поскольку они способствуют укреплению социальной сплоченности, поддержанию иерархии и общих норм. У разных людей степень приверженности этим основам может различаться. Например, либерально настроенные участники чаще демонстрируют высокую поддержку индивидуализирующих принципов, тогда как консерваторы склонны ценить все шесть, особенно обязательные. Согласно теории, эти различия продиктованы не столько логикой, сколько глубокими интуитивными моральными установками.

Чтобы выяснить, существует ли связь между интеллектом и моральными интуициями, исследователи провели два этапа исследования. В первом из них приняли участие 802 жителя Великобритании. Сначала они прошли анкету "Опросник моральных основ-2", усовершенствованный инструмент для оценки шести моральных категорий. Спустя примерно две недели 463 участника также выполнили серию когнитивных тестов, направленных на оценку вербального мышления, способности распознавать числовые паттерны и абстрактного мышления. Эти задания позволили измерить как отдельные познавательные навыки, так и общий уровень интеллекта.

Во втором этапе исследования приняли участие 857 новых участников. В отличие от предыдущего эксперимента, здесь все участники прошли как тест на моральные установки, так и когнитивные задания в рамках одной сессии. Это исследование было предварительно зарегистрировано: ученые заранее обнародовали свои гипотезы, чтобы исключить предвзятость при анализе данных. Все процедуры и материалы повторяли методы первого эксперимента, что обеспечивало сопоставимость результатов.

В обоих исследованиях использовались статистические модели для анализа связи между уровнем интеллекта и моральными установками. Ученые проверили четыре альтернативные гипотезы. Первая допускала полное отсутствие связи между интеллектом и моралью. Вторая утверждала, что интеллект усиливает приверженность всем моральным принципам. Третья предполагала, что более умные люди склонны поддерживать индивидуализирующие моральные основания, но отвергают обязательные. А четвертая, получившая название "модель подавления морали", предполагала, что высокий интеллект в целом ослабляет приверженность всем видам моральных принципов.

Итоги подтвердили именно "модель подавления морали": участники с более высокими результатами по когнитивным тестам демонстрировали менее выраженную приверженность ко всем шести моральным основаниям – заботе, справедливости, соразмерности, преданности, авторитету и чистоте. Хотя обнаруженные связи были умеренными по силе, они оказались статистически значимыми и устойчивыми в обеих выборках. Также был выявлен специфический эффект: чем выше вербальный интеллект, тем слабее поддержка принципа чистоты – моральной установки, связанной с телесной неприкосновенностью и традиционными представлениями о нравственности.

Ученые также выяснили, отличаются ли результаты у мужчин и женщин. Хотя уровень приверженности моральным ценностям варьировался по полу, связь между интеллектом и моральными установками оставалась одинаково отрицательной для обеих групп. Авторы пришли к выводу, что высокие когнитивные способности могут снижать зависимость человека от интуитивных моральных суждений. Люди с развитым аналитическим мышлением, вероятно, чаще ставят под сомнение общепринятые моральные нормы, а не принимают их без раздумий. Это подтверждает идею о том, что разум может вытеснять моральную интуицию, и ставит под сомнение мнение, что умные люди обязательно более нравственны или сострадательны.