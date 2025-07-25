Собака может предпочитать определенные телешоу. Результаты исследования

Новое исследование показало, что особенности характера собаки могут влиять на ее поведение при просмотре телевизора – и эти выводы могут помочь владельцам лучше заботиться о питомцах и эффективно их обучать. Ученые из Университета Оберна в Алабаме опросили 453 владельца, чьи собаки проявляют интерес к телевизору. Информацию собирали с помощью анкет.

Выяснилось, что более возбудимые собаки чаще отслеживают движущиеся объекты на экране, тогда как более пугливые и тревожные питомцы сильнее реагируют на звуки и образы, не связанные с животными – например, звонок в дверь или проезжающие машины. Точно определить, как собаки воспринимают происходящее на экране по сравнению с реальной жизнью, пока трудно. Существующие исследования на эту тему немногочисленны и ограничены по масштабам и числу участников.

В целом, собаки, принявшие участие в исследовании, гораздо активнее реагировали на изображения других животных, чем на неодушевленные объекты, такие как автомобили. Также было установлено, что в среднем одна телевизионная сессия, за которой наблюдали ученые, длилась чуть больше 14 минут. Исследование также показало, что такие факторы, как возраст, пол и порода собаки, не влияют на ее склонность реагировать на телевизор. Кроме того, продолжительность времени, которое собака проводила перед экраном, не оказывала заметного влияния на ее поведение. Ученые также выяснили, что особой разницы между звуковыми и визуальными стимулами нет – реакция собак больше зависела от самого типа раздражителя, например, животное или транспорт, чем от того, слышали они его или видели.

Важно отметить, что исследование охватывало только тех собак, которые уже проявляли интерес к телевизору, и основывалось на наблюдениях и описаниях их владельцев. Это затрудняет применение полученных выводов ко всем собакам. Тем не менее, созданная исследователями шкала оценки телевизионного поведения собак (DTVS) может стать полезным инструментом для более точного анализа того, как собаки реагируют на экран. Теперь ее можно применять для дальнейшего изучения телевизионных привычек домашних питомцев.

Вместе с предыдущими исследованиями, эта работа помогает лучше понять, как собаки воспринимают телевизор и выбранные вами передачи. С учетом того, что уже существуют специальные телеканалы для собак, вполне логично захотеть узнать, что именно им интересно смотреть.