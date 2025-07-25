Женщин-политиков судят строже, чем мужчин. Результаты исследования

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Politics & Gender, избиратели предъявляют более жесткие требования к женщинам-кандидатам, если те выражают взгляды, не совпадающие с позицией своей партии. Мужчины в аналогичной ситуации оцениваются гораздо мягче. Кроме того, исследование показало, что на старте избирательных кампаний избиратели чаще испытывают сомнения в отношении женщин-кандидатов, чем мужчин. Это приводит к тому, что поведение и заявления женщин анализируются избирателями более тщательно при формировании своего отношения к ним.

Результаты исследования были получены с помощью компьютерной симуляции, моделирующей избирательную кампанию и выборы в Конгресс. В эксперименте приняли участие 1700 взрослых американцев, которым предложили ознакомиться с информацией о вымышленных кандидатах, оценить их и "проголосовать" за одного из них. Исследователи варьировали пол кандидата от партии, которую поддерживал участник, а также добавляли к нему определенные "нарушения" или проступки, способные вызвать негативную реакцию и снизить уровень поддержки.

Участникам показывали двух вымышленных кандидатов – одного от Демократической партии, другого от Республиканской. Каждый из них баллотировался в Конгресс, и кандидат от партии участника эксперимента представлялся либо мужчиной, либо женщиной. Пол обозначался через имена (например, Джеймс или Джейми Андерсон для республиканцев и Патрик или Патрисия Мартин для демократов), местоимения и фотографии. Кандидат от партии всегда представлялся как умеренный белый мужчина, чтобы создать контрольный образ.

Каждому участнику предоставляли информацию о политических взглядах кандидатов, их соответствии партийной линии, а также базовые сведения: биографию, семейное положение, положительную газетную статью, профессиональный и политический опыт, социальную позицию и, в завершение, подробности вымышленного скандала. Когда взгляды кандидата совпадали с позицией его партии, а единственными проступками были скандалы, это почти не влияло на отношение избирателей. Даже если кандидат от партии участника смотрел порнографию, издевался над бездомным или рвал Конституцию США, уровень поддержки существенно не снижался – и это касалось как мужчин, так и женщин. Только в случае с обвинением в хищении наблюдалось заметное падение рейтинга, однако оно было примерно одинаковым вне зависимости от пола кандидата.

Но ситуация резко менялась, когда кандидат отходил от партийной линии. В таких случаях различие в восприятии мужчин и женщин становилось особенно выраженным. Мужчинам, отклонявшимся от партийных взглядов, избиратели прощали это без заметных последствий. В то же время женщине-кандидату за такое же отклонение снижали рейтинг сразу на 11 пунктов – столько же, сколько теряли кандидаты, замешанные в самом серьезном скандале с хищением, даже если они соответствовали политическим ожиданиям своей партии.

Ученые обнаружили, что существует определенный "переломный момент", при котором сторонники политических партий – те, кто обычно склонен поддерживать кандидатов своей партии – могут отвернуться от них. Это происходит тогда, когда негативная информация о кандидате становится настолько весомой или многочисленной, что даже лояльные избиратели теряют интерес к участию в голосовании за "своего" кандидата. Кроме того, исследование показало, что от женщин-кандидатов избиратели чаще ожидают строгого следования партийной платформе, в то время как мужчинам прощают больше самостоятельности и отклонений от линии партии. Мужское несоответствие взглядам может восприниматься как проявление лидерства, а такое же поведение у женщин – как недостаток преданности.

Также было установлено, что женщин-депутатов в Конгрессе США оценивают в большей степени на основании их партийной принадлежности по сравнению с мужчинами. Это указывает на то, что от женщин в политике ждут прежде всего умения работать в команде, а не стремления к независимым или новаторским действиям.