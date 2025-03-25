Стартап выращивает "мозг на чипе", чтобы разработать лекарство от аутизма

Израильская компания Itay&Beyond выращивает ткань мозга из клеток, отобранных из детской мочи, и строит модели аутизма и эпилепсии для поиска эффективных лекарств.

Израильский стартап Itay&Beyond разработал платформу, которая создает полуорганические нейронные сети, – своего рода "мозг на чипе". Устройство можно использовать для тестирования методов лечения таких состояний, как расстройство аутистического спектра, эпилепсия и нервные заболевания. Itay&Beyond уделяет особое внимание помощи детям.

"Мозг на чипе" имитирует важнейшие характеристики и функции мозга и регистрирует электрическую активность нейронов. Компания разработала методы диагностики аномальных состояний этих нейронных сетей, обучая их играть в видеоигры и наблюдая за их поведением. Компания обучает эти нейронные процессоры так же, как разработчики обучают современные системы искусственного интеллекта. Это позволяет различать мозговые ткани с аутизмом или эпилепсией и здоровые контрольные группы.

Itay&Beyond использует мочу в качестве источника стволовых клеток, из которых они выращивают свой "мозг на чипе". По словам CEO и сооснователя компании Нисима Переца, этот метод наименее чувствительным для групп населения, с которыми работает компания. "Взять биопсию у детей с неврологическими и психиатрическими расстройствами, особенно аутизмом или шизофренией, – сложная задача, – объясняет Перец. – Поэтому, когда вы работаете с этими чувствительными группами, вы хотите, чтобы процедуры были наименее инвазивными".

Получив образцы мочи, ученые перепрограммируют, извлеченные из нее клетки в стволовые, и затем преобразуют их мозговую ткань. В результате получаются своего рода капли органической ткани, содержащие 10-20 миллионов нейронов. Каждый "мозг на чипе" персонализирован для конкретного пациента, что позволяет разрабатывать направленное лечение.

В интервью Israel21 Перец отмечает, что главная инновация Itay&Beyond – это не стволовые клетки, выделенные из мочи, и даже не выращивание "мозга на чипе". Главное чего удалось добиться компании – это объединение несколько разных технологий в единый процесс, который потенциально может привести в разработке лекарственных препаратов, которые помогут конкретному пациенту.

Несмотря на сравнительно скромное финансирование в размере 3 миллионов долларов, Itay&Beyond собрала сильную команду из шести специалистов в области компьютерных наук, биологии и экспертов по ИИ.