Израильтяне готовы получать ошибочные оповещения о землетрясениях, лишь бы они не опоздали

Ученые Университета Райхмана показали, что израильтяне предпочитают получать предупреждении о землетрясениях, как можно быстрее, даже если они не вполне точны.

Израиль находится в зоне сейсмической опасности. По долине Иордана и Мертвому морю проходит граница двух тектонических плиты – Африканской и Аравийской, это так называемый Рифт Мертвого моря. Обе плиты движутся на северо-восток, но с разной скоростью, – Аравийская плита движется быстрее. Разница скоростей является одной из основных причин накопления напряжений и будущих землетрясений.

Последнее разрушительное землетрясение в Израиле произошло в 1927 году. Тогда были разрушены тысячи зданий и погибли более двухсот человек. По оценке сейсмологов, напряжение накапливается примерно сто лет, и следующее большое землетрясение может случиться в ближайшем будущем.

Вдоль Рифта Мертвого моря постоянно немного трясет. В январе 2022 года были зарегистрированы десятки слабых толчков, но три толчка ощущались по всей стране. 27 января 2022 года была запущена Система раннего предупреждения землетрясений в Израиле (EEWS). В 1980 годы в Израиле были приняты новые стандарты сейсмической устойчивости. Но до сих пор остается много строений, которые не соответствуют этим стандартам.

Точно предсказать землетрясение невозможно. Поэтому любая система предупреждения о землетрясении вынуждена ориентироваться либо на точность, либо на скорость предсказания. Точное предсказание может запаздывать, а быстрое – может оказаться ложным сигналом. Поэтому, когда подавать сигнал о сейсмической опасности, решают не ученые, а граждане и политики.

Ученые Университета Райхмана, решили провести опрос населения Израиля. Респондентов спрашивали, что они предпочитают: получить раннее, но, возможно, ложное предупреждение, или более точное, но более позднее. Работа публикована в журнале Natural Hazards.

Согласно опросу, большинство израильтян предпочли первый вариант: 63% опрошенных считают, что лучше получить раннее, хотя, возможно, ложное предупреждение.

Соавтор работы доктор Йонат Цвебнер говорит: "Исследование представляет собой немедленную политическую рекомендацию для рассмотрения возможности снижения порога магнитуды для оповещений о землетрясениях, что даст общественности больше времени для реагирования. Кроме того, исследование подчеркивает важность инвестирования в обучение общественности и в учения по готовности для повышения эффективности реагирования и предотвращения "усталости от оповещений", которая может привести к игнорированию системы оповещения".