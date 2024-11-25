В хлорированной воде обнаружено "фантомное" соединение, как оно влияет на человека, пока неизвестно

Более четырех десятилетий ученые знают, что в очищенной питьевой воде есть неизвестное химическое соединение. Теперь его удалось идентифицировать и протестировать, насколько оно опасно для человека.

Водопроводная питьевая вода в развитых странах довольно чистая. В основном это достигается за счет ее хлорирования. Оно доказало свою эффективность в уничтожении большинства патогенных микроорганизмов, но при этом могут образовываться побочные продукты. Было показано, что соединение хлорамин, содержащее хлор и азот, не только производит меньше побочных продуктов, но и действует дольше. Поэтому оно широко используется в США и многих других странах.

Но хлорамин тоже образует побочные продукты. Химический анализ уже давно показал, что от 5% до 10% азота в воде "исчезает", то есть оказывается запертым в какой-то другой молекуле, но непонятно – в какой.

Теперь ученые определили этот "фантомный химикат". Он называется хлоронитрамид-анион – отрицательно заряженная молекула, состоящая из одного атома хлора, двух атомов азота и двух атомов кислорода.

Исследователи синтезировали химическое вещество и проанализировали его с помощью масс-спектрометрии высокого разрешения.

Работа опубликована в журнале Science.

Ученые измерили концентрацию анионов в нескольких системах водоснабжения в США и обнаружили химикат на уровне до 100 микрограммов на литр, что превышает нормативные пределы в 60-80 микрограммов на литр, обычно допустимые для побочных продуктов дезинфекции.

Прямые токсикологические исследования этого соединения еще не проводились, но, по словам команды ученых, результаты анализов свидетельствуют о том, что хлоронитрамид-анион не совсем безвреден.

Профессор химии Оливет Джонс из Мельбурнского королевского технологического института, не принимавшая участия в исследовании отметила, что это соединение известно достаточно давно, хотя обнаружить его в питьевой воде не удавалось. Профессор Джонс говорит: "Вопрос в том, является ли это вещество токсичным в тех количествах, которые мы употребляем с питьевой водой. Я думаю, что здесь ответ, скорее всего, "нет". Пока протестировано всего 40 образцов воды, а этого недостаточно для того, чтобы дать оценку всей водопроводной воде в США".

Токсикологические исследования "фантомного химиката" и оценка его концентрации в питьевой воде будут продолжены.