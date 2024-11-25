Израильские ученые разработали "идеальную вакцину": назальный спрей от всех видов COVID-19

Исследователи Тель-Авивского университета разработали эффективную, недорогую, устойчивую вакцину от COVID-19, которую можно хранить при комнатной температуре и применять в виде назального спрея.

Лаборатория профессора Ронит Сатчи-Файнаро из Тель-Авивского университета совместно с учеными Лиссабонского университета создала новую нановакцину против COVID-19.

Нановакцина представляет собой частицы размером 200 нанометров. Она обучает иммунную систему против всех распространенных вариантов COVID-19 действовать так же эффективно, как и существующие вакцины.

Работа опубликована в журнале Advanced Science.

Профессор Сатчи-Файнаро говорит: "На разработку нас вдохновили исследования вакцин против рака. Когда началась пандемия COVID-19, мы решили обучить нашу онкологическую платформу нацеливать вакцину на коронавирус. В отличие от Moderna и Pfizer, мы не стали полагаться на полную экспрессию белка через мРНК. Вместо этого, используя наши вычислительные инструменты биоинформатики, мы определили две короткие и простые аминокислотные последовательности в белке вируса, затем синтезировали их и заключили в наночастицы".

Нано-вакцина оказалась эффективной против всех основных вариантов COVID-19, включая бета, дельта и омикрон.

"Наша нано-вакцина имеет значительное преимущество перед существующими вакцинами, поскольку она не требует уколов и вводится в виде назального спрея, – отмечает профессор Сатчи-Файнаро. – Это устраняет необходимость в квалифицированном персонале, таком как медсестры и техники, для проведения инъекций, а также снижает риск загрязнения и образования острых отходов. Любой человек может использовать назальный спрей без предварительной подготовки".

Другое важное преимущество новой нано-вакцины – минимальные требования к хранению. Вакцина Moderna должна храниться при температуре -20°C, а вакцина Pfizer – при -70°C. Это создает большие логистические и технологические проблемы. Нужна транспортировка в специальных самолетах и ультрахолодное хранение – от завода до пункта вакцинации.

Синтетические наночастицы, включающие новую вакцину, более долговечны и могут храниться в виде порошка при комнатной температуре.

Сатчи-Файнаро говорит: "Вы просто смешиваете порошок с физраствором, чтобы получить спрей. При испытаниях наша нано-вакцина оказалась, по крайней мере, столь же эффективна, как и вакцина компании Pfizer".

Новая платформа открывает возможности для быстрого синтеза еще более эффективных и доступных вакцин против других вирусов и предупреждения будущих пандемий.