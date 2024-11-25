"Умный унитаз": экспресс-анализатор мочи будет представлен на выставке CES

Китайский стартап Shanmu разработал "первый в мире сверхминиатюрный, полностью автоматизированный домашний медицинский робот, который предназначен для размещения на внутренней стенке унитаза".

Речь идет о гаджете S1, представляющем собой устройство для экспресс-анализа мочи. Качество и точность анализа обеспечивается микрофлюидными чипами, для проведения анализа используется искусственный интеллект. S1 постоянно "сканирует" мочу, помогая выявлять заболевания на ранней стадии и давать рекомендации по рецептам. Через 10 минут после посещения туалета пользователь получает результаты анализа на смартфон.

Этот гаджет в 2025 году будет представлен в США на выставке технологий CES.

"Сканеру" S1 достаточно 1 микролитра мочи для экспресс-анализа мочи по следующим параметрам: сахар, белок, креатинин, кетоновые тела, pH (для оценки кислотно-щелочного баланса организма), удельный вес мочи (для оценки водного баланса организма), нитриты, лейкоциты, скрытая кровь (для оценки воспаления).

Компания Shanmu заявляет, что S1 имеет класс водонепроницаемости IPX7 и медицинское противообрастающее покрытие, чтобы оставаться чистым и не допускать попадания внутрь загрязняющих веществ. Батарея S1 работает два месяца, ее внутренние расходные материалы функционируют до шести месяцев и могут быть легко заменены.

Данное устройство может оказаться полезным для людей с хроническими заболеваниями, а также для семей, желающих проактивно следить за своим здоровьем.