Бактерии в кишечнике могут влиять на состояние тревожности

Израильский профессор из Университета Бен-Гуриона исследует коммуникацию между бактериями в кишечнике и то, как они могут влиять на мозг человека.

Майкл Мейер, профессор кафедры химии в Университете Бен-Гуриона, изучает, как химические сигналы между бактериями обеспечивают взаимодействие внутри одного вида и между разными видами. Он работает над разработкой химических методов для анализа молекулярных процессов, которые управляют этими взаимодействиями и влияют на равновесие между конкуренцией и совместным существованием.

В ходе своего исследования Мейер обнаружил, что разные популяции бактерий воспринимают сигналы друг от друга. Такое открытие позволяет предположить, что коммуникация бактерий может оказывать влияние на общее состояние внутренней "экосистемы" человека – например, кожу, дыхание и кишечник. Также бактерии способны перемещаться по организму, используя в качестве "двигателя" бактериальный жгутик. По словам Мейлера, такое движение обычно связано с поиском более благоприятной среды обитания.

Лаборатория Мейера на протяжении двух лет также изучает то, как бактерии могут влиять на мозг и поведение человека. Команда исследователей во главе с профессором предполагает, что кишечные бактерии передают химические сигналы в мозг, выделяя соединения, способные проходить через гематоэнцефалический барьер – полупроницаемую мембрану, которая отделяет мозг от кровеносного русла.

Майкл Мейер вместе со своей командой выиграл грант в 1,2 миллиона долларов, чтобы более детально изучить, как бактерии могут влиять на поведение человека. Команда убеждена, что их открытие может изменить понимание того, как мы понимаем тревожные и стрессовые расстройства.

"Если мы докажем, что эта гипотеза верна, это может очень сильно изменить наш взгляд на то, что происходит в кишечнике; мы будем первыми, кто это сделает", – говорит профессор в разговоре с сайтом ISRAEL21c.