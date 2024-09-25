Израильский стартап разработал молочный белок без эксплуатации животных

Израильский стартап в сфере пищевых технологий DairyX Foods объявил о создании аутентичных молочных белков в лабораторных условиях без коровьего молока, используя ферментации на основе микроорганизмов, в том числе дрожжей.

Стартап разработал технологию производства молочных белков (казеина), которые могут самостоятельно собираться в мицеллы – белковые структуры в молоке, позволяющие производить такие продукты, как сыр, творог и йогурт. Это открытие может решить проблему цены и вкуса молочных продуктов без использования животных. В настоящее время производители молочных продуктов с заменителями животных компонентов используют добавки, такие как стабилизаторы, эмульгаторы и загустители, которые не так эффективны, как коровье молоко, и сильно отличаются по вкусу.

Команда DairyX убеждена, что их проект решает задачу улучшения вкуса с помощью инновационных казеинов, одновременно делая молочные продукты на растительной основе более доступными для покупателя.

"Казеины DairyX имеют аминокислотные последовательности, идентичные последовательности их животных аналогов, что делает их, по сути, негенетически модифицированными, – объясняет Галит Кузнец, руководитель отдела разработки штаммов и ферментации. – Наш казеин также устраняет необходимость в гормонах и антибиотиках, применяемых на молочных фермах".