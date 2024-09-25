Первые санкции: израильскую сборную отстранили от участия в школьной олимпиаде по информатике

Организационный комитет Международной Олимпиады по информатике для школьников сообщил, что в следующем году Израиль не сможет направить на соревнования свою сборную – израильские подростки смогут принять в ней участие, если не будут пользоваться государственной символикой.

В нынешнем году Олимпиада проходила в Египте, и израильская сборная участвовала в ней дистанционно – по соображениям безопасности. Израильские школьники завоевали три золотые и одну бронзовую медаль, заняв второе место среди 94 участников.

24 сентября оргкомитет выступил с заявлением, в котором говорится, что решение об отстранении Израиля стало ответом на гуманитарный кризис в секторе Газы. Оно было поддержано двумя третями участвующих в Олимпиаде государств.

Отметим, что это первый случай введения международных санкций против Израиля в связи с военными действиями в секторе Газы.

"Что касается сообщения Международной Олимпиады по информатике об отстранении сборной об отстранении сборной от соревнований и возможности только индивидуального участия, без флага Израиля – этого не будет! Израильская сборная будет с гордостью нести флаг на пути к новым достижениям", – сообщило в ответ министерство просвещения Израиля.