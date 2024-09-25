Джеймс Кэмерон вошел в совет директоров разработчика генератора изображений Stable Diffusion

Компания Stability AI, разработчик генеративного искусственного интеллекта, в том числе генератора изображений Stable diffusion объявила, что кинорежиссер Джеймс Кэмерон вошел в состав совета директоров компании.

Об этом объявил генеральный директор Stability AI Прем Аккараджу. Он не новичок в киноиндустрии. Аккараджу ранее занимал должность генерального директора компании Weta Digital, удостоенной премии "Оскар" за визуальные эффекты, в том числе в фильмах "Властелин колец" и "Аватар".

"Джеймс Кэмерон живет в будущем и ждет, пока остальные догонят его, – сказал Аккараджу. – Миссия Stability AI – преобразить визуальные медиа, предоставив создателям полный набор ИИ-инструментов для воплощения их идей в жизнь. Теперь у нас есть небывалая возможность для достижения этой цели с таким технологическим и творческим визионером, как Джеймс. Следующий рубеж в визуальных медиа будет достигнут благодаря слиянию художника и технологии".

Открытые модели Stability AI в том числе ее разработка с открытым исходным кодом Stable Diffusion широко используется многими компаниями. Число загрузок Stable Diffusion уже превысило 150 миллионов.

Шон Паркер, исполнительный председатель совета директоров Stability AI, сказал: "Джеймс Кэмерон – легенда, как благодаря своему художественному видению как режиссера, так и благодаря своей роли новатора-технолога. Участие художника его уровня в проекте знаменует начало новой главы для Stability AI".

Джеймс Кэмерон сказал: "Я посвятил свою карьеру поиску новых технологий, которые расширяют границы возможного, и все это ради того, чтобы рассказывать невероятные истории. Я был в авангарде CGI более трех десятилетий назад, и с тех пор я остаюсь на передовой. Теперь следующей волной становится пересечение генеративного ИИ и создания CGI-изображений. Слияние этих двух совершенно разных механизмов создания откроет для художников новые возможности рассказывать истории так, как мы никогда не могли себе представить. Stability AI готова возглавить эту трансформацию. Я буду рад сотрудничать с Шоном, Премом и командой Stability AI, поскольку они формируют будущее всех визуальных медиа".