Исследователи составили карту способностей мозга к самовосстановлению после инсульта

Новое исследование раскрывает одно из самых тяжелых последствий инсульта: повреждение нервных волокон в мозге, которое провоцирует необратимые нарушения.

Инсульт происходит, когда кровоток в определенной части мозга прекращается, что приводит к его повреждению. После этого мозг старается "починить" поврежденные нервные волокна, восстанавливая их защитную оболочку, называемую миелином.

Группа ученых из Департамента молекулярной медицины Университета Южной Дании сосредоточились на том, как воспалительные процессы мешают восстановлению. В своей работе они обнаружили особый тип клеток в мозге, которые играют важную роль в процессе восстановления миелина, но воспаление часто препятствует их работе.

Картирование тканей образцов мозга из Национального банка Дании позволило детально изучить механизмы, которые регулируют способность мозга к самовосстановлению. С помощью передовых методов окрашивания, известных как иммуногистохимия, ученым удалось выявить особые клетки, которые играют ключевую роль в восстановлении миелина в поврежденных областях мозга.

Анализ помог понять, в каких областях скапливаются клетки, отвечающие за восстановление, и как их активность изменяется в зависимости от пола пациента и времени, прошедшего с момента инсульта. Одним из неожиданных результатов исследования стало обнаружение того, что мозг мужчин и женщин по-разному реагирует на травмы.

Результаты показали, что у женщин воспалительные процессы могут препятствовать восстановлению повреждений клетками, в то время как у мужчин способность запускать процесс самовосстановления немного лучше. Это различие может объяснять, почему женщины часто сталкиваются с более серьезными трудностями после инсульта.