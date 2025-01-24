Риск инсульта может быть выше, если ваши родители развелись, когда вы были ребенком

Люди, чьи родители развелись, даже если они не сталкивались с насилием в детстве, имеют на 60% больший риск инсульта по сравнению с теми, кто вырос в полных семьях.

Исследование Университета Торонто, Тиндейла и Техасского университета в Арлингтоне показывает, что даже после учета большинства известных факторов риска инсульта, таких как курение, отсутствие физической активности, низкий доход и образование, диабет, депрессия и недостаточная социальная поддержка, у людей, чьи родители развелись, риск инсульта остается на 61% выше.

Новое исследование опирается на предыдущий анализ поведенческих факторов риска 2022 года и изучает данные 13 205 пожилых американцев, среди которых 13,9% пережили развод родителей в детстве. Исследование показало, что связь между разводом родителей и инсультом по своей значимости сопоставима с двумя другими хорошо известными факторами риска инсульта: диабетом и депрессией. Авторы отмечают, что причина такой связи остается неизвестной, но предполагают, что на это могут влиять как биологические, так и социальные факторы.

Другие формы неблагоприятной детской среды, такие как эмоциональное насилие, пренебрежение, психические расстройства в семье, злоупотребление психоактивными веществами и подвергание домашнему насилию со стороны родителей, не оказали значительного влияния на риск инсульта, показало исследование.