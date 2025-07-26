Google разрабатывает инструмент ИИ, который заполняет пропущенные слова в римских надписях

Изучение древних текстов часто требует больших усилий от исследователей, однако новый инструмент искусственного интеллекта от Google DeepMind призван упростить эту задачу. Программа под названием "Эней", в честь мифического троянского героя, способна предсказывать, где и когда были созданы надписи, а также предлагать варианты пропущенных слов. Историки, опробовавшие эту технологию, отмечают, что она значительно облегчила их работу. Программа помогает находить надписи, похожие на изучаемые, что важно для понимания контекста текстов и позволяет восстанавливать отсутствующие слова в изношенных и поврежденных артефактах.

Группа специалистов из Google под руководством Янниса Ассаэля совместно с историками разработала инструмент на базе искусственного интеллекта, призванный помочь в изучении таких текстов. Эта программа обучается на большой базе данных, включающей почти 200 000 известных надписей, что в сумме составляет около 16 миллионов символов. "Эней" принимает на вход текст, а иногда и изображения изучаемой надписи, и на основе накопленных данных составляет список связанных надписей, датируемых VII-VIII веками до нашей эры. Вместо простого поиска похожих слов, искусственный интеллект выявляет более глубокие исторические связи между надписями.

Обученный на обширной коллекции текстов, ИИ способен отнести изучаемые надписи к одной из 62 римских провинций и определить приблизительный период их создания с точностью до 13 лет. Кроме того, программа предлагает варианты слов для заполнения пропусков в текстах, хотя эта функция пока проверена только на надписях, где полный текст известен. В одном из экспериментов исследователи применили "Энея" к крупной надписи – самохвальной хронике "Res Gestae Divi Augusti", рассказывающей о достижениях первого римского императора Августа. Программа предложила две возможные даты создания текста: либо первое десятилетие до н. э., либо период между 10 и 20 годами н. э. Такое неокончательное решение отражает научные споры по поводу точной даты этого документа.

В другом случае "Эней" проанализировал надписи на вотивном алтаре из Могонтиакума (современный Майнц, Германия) и, используя тонкие лингвистические сходства, выявил влияние более древнего вотивного алтаря из того же региона.