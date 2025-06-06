Свитки Мертвого моря могут быть старше, чем считалось

Первые древние свитки были найдены в пещерах Кумрана в Иудейской пустыне бедуинскими пастухами в середине XX века. Эти рукописи включают как юридические тексты, так и фрагменты Танаха, и, как считается, были созданы в период между III веком до н. э. и II веком н. э. Недавно исследователи Университета Гронингена в Нидерландах применили технологии искусственного интеллекта для получения новой информации о времени написания отдельных свитков. По мнению специалистов, эти открытия могут изменить существующие представления о месте, времени и авторах создания этих документов.

Команда исследователей провела радиоуглеродное датирование 30 образцов из различных свитков, найденных в четырех разных местах, охватывающих, как предполагается, период в пять столетий. Перед анализом ученые тщательно очистили образцы, чтобы удалить остатки касторового масла, способные повлиять на точность результатов. Команде удалось успешно датировать 27 образцов. Выяснилось, что хотя два из них оказались моложе, чем предполагалось по почерку, большинство – напротив – оказались древнее.

Кроме того, исследователи установили, что два стиля письма – хасмонейский и иродианский – использовались одновременно гораздо дольше, чем считалось ранее. Также образец из рукописи 4Q114, содержащей отрывки из книги пророка Даниила, оказался более древним, чем предполагала традиционная палеографическая оценка.

Затем исследователи применили вид искусственного интеллекта, чтобы создать модель под названием "Енох" – в честь библейского персонажа, ассоциирующегося с мудростью и познанием. Они обучили эту модель на основе 62 цифровых изображений чернильных следов, взятых из 24 свитков, для которых уже были известны даты по результатам радиоуглеродного анализа. Вместе с изображениями в модель также загружались соответствующие радиоуглеродные данные.

Чтобы проверить точность модели, ее протестировали на 13 новых изображениях из тех же рукописей. В 85% случаев "Енох" определял возраст свитков, совпадающий с результатами радиоуглеродного датирования. Более того, во многих случаях модель предлагала более узкий и точный диапазон дат, чем традиционный метод.

Когда модели "Енох" показали изображения 135 ранее не датированных рукописей, с которыми она не была знакома, в 79% случаев ее оценки совпали с датировками, предложенными палеографами. По словам ученых, оставшиеся случаи, признанные неточными, скорее всего были связаны с некачественными исходными данными, например, с изображениями низкого разрешения. Модель уже позволила сделать ряд новых открытий. В частности, выяснилось, что один из свитков с текстом книги Екклесиаста, вероятно, был создан в эпоху, когда жил предполагаемый автор этого библейского текста.