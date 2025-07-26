Некоторые люди могут звучать более гневно, когда жалуются. Новое исследование

Известно, что наши эмоции проявляются в голосе, что помогает сделать общение более осознанным и дает слушателям понять, как воспринимать сказанное. Но какие именно эмоции преобладают в жалобах и как они отличаются в разных группах? Ученые из Швейцарии и Канады провели исследование на эту тему и опубликовали результаты в журнале Frontiers in Communication.

Подробное понимание того, как звучат жалобы, помогает ученым лучше понять, как их воспринимают другие и как они вызывают сочувствие. Для эксперимента исследователи пригласили восемь дикторов – четырех из Франции и четырех из Квебека, – которые произнесли 84 коротких фразы как нейтральным, так и жалобным голосом, независимо от языка. Затем 40 жителей Квебека, половина из которых выросла во Франции, оценили выраженные в этих высказываниях эмоции: радость, грусть, гнев, удивление, страх и отвращение. Жалобы обычно звучали выше по тону, с более выраженными интонационными колебаниями, громче и медленнее. При этом французы использовали более высокий голос, а квебекцы проявляли большую вариативность интонации, что свидетельствует о более заметных изменениях тона при выражении недовольства.

Ученые отметили, что небольшой размер выборки и ограниченное число культур и носителей языка могут ограничивать возможность обобщения полученных результатов. Кроме того, жалобы могут проявляться иначе в более длинных речевых высказываниях или в ходе живого общения. В будущем стоит исследовать, проявляются ли подобные культурные различия у людей, говорящих на одном языке, но выросших в разных культурах. Хотя подобные тенденции могут быть универсальными, они, вероятно, зависят от того, насколько важны жалобы в той или иной культуре: как часто жалуются, с какой целью и как это воспринимается окружающими, отметила команда исследователей.

В работе подчеркивается ключевая роль интонации в общении, и полученные данные могут помочь в изучении коммуникационных нарушений и в терапии. "Практическое значение этого исследования в том, что оно может научить людей внимательнее слушать – не только что говорят, но и как говорят, а также понимать, что это значит", – сказал первый автор исследования, доктор Маэль Мошанд.