Лунная почва может помочь людям жить на Луне, показывают исследования

Ученые из Китайского университета Гонконга разработали метод извлечения воды из лунного грунта с последующим ее использованием для производства кислорода и химического топлива. Основа технологии – преобразование солнечной энергии в тепло. Как сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Joule, эта разработка может значительно упростить будущие миссии в дальний космос, поскольку позволяет снизить расходы на доставку жизненно важных ресурсов, таких как вода, на Луну. Для сравнения: по расчетам, доставка всего одного галлона воды (3,78 литра) на Луну стоит около 83 000 долларов США, а один астронавт потребляет около четырех галлонов (15,14 литра) в день.

Тем не менее, в исследовании подчеркивается, что существующие методы добычи воды на Луне требуют большого количества энергии и не учитывают объемы углекислого газа, расходуемого при производстве топлива. Также отмечается, что суровые условия на Луне – включая резкие перепады температур, высокую радиацию и слабую гравитацию – продолжают представлять серьезную проблему для эффективного получения воды и кислорода с поверхности Земли. Кроме того, количества CO₂, которое астронавты выделяют при дыхании, будет недостаточно для полного обеспечения команды необходимыми ресурсами – водой, топливом и кислородом.