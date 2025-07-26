Пение самок птиц может быть полезно для поиска "хороших отцов"

Согласно новому исследованию профессора биологии Тихоокеанского университета Каран Одом, самки певчих птиц чаще поют в условиях, когда они совместно с партнером заботятся о потомстве и обитают круглый год в стабильной тропической среде. Выводы, опубликованные в журнале Nature Communications, помогают лучше понять, как и почему у птиц-самок развилось пение с эволюционной точки зрения.

Исследование Каран Одом опирается на ее предыдущую работу 2014 года, которая поставила под сомнение традиционную точку зрения, что пение у птиц – это исключительно мужская особенность, служащая для привлечения самок и соперничества с другими самцами. Тогда было показано, что пение у самок возникло на ранних этапах эволюции певчих птиц и позднее исчезло у некоторых видов, где самки перестали петь. В своей последней работе исследовательница обнаружила, что самки чаще поют в тех случаях, когда они обитают в тропиках круглый год и совместно с самцами ухаживают за потомством. Напротив, у мигрирующих видов, где период размножения ограничен, или где основная забота о птенцах ложится на самку, пение встречается реже.

Одом объясняет, что хотя ситуация сложнее, различия в пении между самцами и самками могут быть связаны с тем, как у них распределяются родительские обязанности и роли в защите территории. В тех видах, где птицы остаются с одним партнером надолго или на всю жизнь, поведение самцов и самок становится более схожим. Но у немоногамных видов, где самец спаривается с несколькими самками, наблюдается расхождение в поведенческих чертах: самцы, как правило, поют ярче, дольше и сложнее, в то время как у самок песня упрощается или полностью исчезает. В ситуациях, когда пара создается лишь на короткое время и самка остается одна заботиться о птенцах, она обычно поет гораздо реже. Это может быть связано с тем, что самка, проводя много времени у гнезда, утрачивает способность к пению или не нуждается в нем.

Исследование подчеркивает, что участие самцов в уходе за потомством – важный фактор в эволюции пения у самок. По мнению Одом, самки могут использовать песню не просто для привлечения партнера, а для выбора такого, кто будет активно участвовать в воспитании потомства.

"Меня особенно радует, что роль родительской заботы в этом процессе получила подтверждение, – отметила ученый. – Раньше этот фактор почти не изучали, и теперь мы видим, что самки могут конкурировать за качественных партнеров – тех, кто станет хорошим отцом".