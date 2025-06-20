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Наука и Хайтек

Птицы подслушивают крики луговых собачек, чтобы спастись от хищников

Исследования
Животные
время публикации: 20 июня 2025 г., 13:00 | последнее обновление: 20 июня 2025 г., 13:00
Луговые собачки
Wikipedia.org. Фото: Ron Singer, derivative work Lämpel

Луговые собачки лают, чтобы предупредить сородичей о хищниках, и их тревожные сигналы различаются в зависимости от того, идет ли опасность с воздуха или с земли. Но, как выяснилось, эти сигналы приносят пользу не только самим грызунам – ими также пользуются уязвимые луговые птицы. По данным исследования, опубликованного в журнале Animal Behavior, кроншнепы научились распознавать тревожные сигналы, доносящиеся из колоний луговых собачек в США, и благодаря этому могут заранее заметить приближающихся хищников.

Ранее ученые уже установили, что птицы нередко прислушиваются к звукам, издаваемым другими видами птиц, чтобы узнать о наличии пищи или угроз. Однако случаи, когда птицы улавливают сигналы тревоги от млекопитающих, до сих пор были зафиксированы лишь в редких наблюдениях.

Луговые собачки (Cynomys ludovicianus) – разновидность земляных белок – обитают в крупных колониях, где выкапывают сложную сеть нор, простирающихся на мили под землей. Услышав лай сородичей, они либо начинают настороженно осматриваться, либо стремительно прячутся в свои убежища. Длинноклювый кроншнеп (Numenius americanus) обитает в прериях с низкой растительностью, где строит гнезда прямо на земле. Услышав тревожный сигнал луговой собачки, эти птицы ложатся, прижав голову, клюв и тело к земле. В таком положении они используют мастерскую окраску своего оперения, чтобы практически слиться с окружающим пейзажем, объяснили исследователи. Чтобы проверить реакцию кроншнепов, ученые создали имитацию хищника – они прикрепили чучело барсука к дистанционно управляемой машинке и запускали его через прерии северо-центральной Монтаны в направлении гнезд. В одних случаях "барсук" двигался молча, в других – сопровождался записью лая луговых собачек.

Когда включался тревожный лай, кроншнепы мгновенно прятались в траве, едва барсук оказывался на расстоянии около 160 футов. А вот в отсутствие звуковой подсказки птицы оставались неподвижными дольше, реагируя на угрозу только тогда, когда барсук приближался уже на 52 фута.

Наука и Хайтек
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