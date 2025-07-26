У оптимистов наблюдаются схожие паттерны работы мозга при мыслях о будущем

Ученые из Университета Кобе в Японии обнаружили, что у людей с оптимистичным взглядом на жизнь схожим образом активируется мозг при размышлениях о будущем. В рамках исследования участникам провели МРТ мозга, в то время как они представляли различные будущие события. Некоторые из них были позитивными, например "незабываемое кругосветное путешествие", другие – нейтральными или негативными, включая такие, как увольнение или даже размышления о смерти.

Результаты показали, что у более оптимистично настроенных людей наблюдалась высокая степень сходства в мозговой активности в медиальной префронтальной коре – области, связанной с планированием будущего. По словам ученых, есть несколько возможных объяснений. С одной стороны, у пессимистов наблюдается более разнообразная активность, что может отражать широкий спектр тревог и опасений. С другой – оптимисты, возможно, мыслят в рамках общепринятых социальных целей, в то время как пессимисты чувствуют себя от них отстраненными по личным причинам, из-за чего и формируют иное представление о будущем.

Ученые отметили, что их выводы перекликаются с известной фразой из начала романа Льва Толстого "Анна Каренина": "Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему". Следуя этой логике, они предполагают, что все оптимисты мыслят схожим образом, тогда как каждый пессимист по-своему представляет будущее.

Кроме того, исследователи обнаружили, что у оптимистов префронтальная кора мозга четче различает положительные и отрицательные сценарии будущего, что также отражается в характерных паттернах мозговой активности. Это указывает на то, что оптимисты не только имеют схожую структуру мышления, но и иначе воспринимают эмоциональную информацию о будущем. Они лучше различают позитивные и негативные сценарии, что может способствовать их психологической устойчивости.