Млекопитающие эволюционировали в муравьедов как минимум 12 раз со времен динозавров

Новое исследование показало, что с момента вымирания динозавров около 66 миллионов лет назад млекопитающие по крайней мере 12 раз независимо друг от друга начали питаться исключительно муравьями. Ученых удивляет не столько сама муравьиная диета, сколько тот факт, что переход к ней всегда происходил по одному и тому же сценарию.

Муравьи – одни из самых многочисленных существ на Земле. Недавние оценки показывают, что их общее количество достигает примерно 20 квадриллионов особей, что соответствует около 12 мегатоннам сухого углерода. Это больше, чем биомасса всех диких млекопитающих и птиц вместе взятых, и примерно составляет пятую часть биомассы человечества. Однако так было не всегда. Сразу после вымирания динозавров муравьи составляли менее 1% от общей численности насекомых. Их численность резко увеличилась примерно 23 миллиона лет назад, в начале миоценовой эпохи.

Многие животные, включая млекопитающих, охотно поедают насекомых, что неудивительно – насекомые многочисленны и богаты питательными веществами. Но питание исключительно муравьями, известное как облигатная мирмекофагия, встречается гораздо реже. Муравьи, безусловно, оказали огромное влияние на эволюцию множества видов насекомых и растений. Но возникает вопрос: насколько сильно млекопитающим пришлось адаптироваться к стремительному росту и распространению муравьев и термитов за последние 100 миллионов лет.

Чтобы найти ответ, исследователи из Городского университета Нью-Йорка тщательно проанализировали более 600 научных публикаций, чтобы создать обширную базу данных о пищевых предпочтениях 4099 видов млекопитающих. Они классифицировали животных по пяти основным типам питания: насекомоядные, плотоядные, всеядные, травоядные и облигатные мирмекофаги (то есть питающиеся исключительно муравьями и термитами). Эти данные затем нанесли на эволюционное дерево, чтобы отследить, как формировались разные стратегии питания на протяжении миллионов лет.

Ученые выяснили, что питание муравьями – мирмекофагия – независимо развивалось у млекопитающих как минимум 12 раз, плюс еще два возможных, но пока не подтвержденных случая. Это удивительное разнообразие охватывает такие виды, как муравьеды, панголины, ехидны, сумчатые муравьеды и трубкозубы, представляющие все три крупные ветви млекопитающих: плацентарных, сумчатых и однопроходных. Несмотря на разное происхождение, у всех этих животных со временем сформировались схожие адаптации, позволяющие эффективно питаться муравьями.