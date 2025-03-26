Грудное вскармливание снижает вероятность задержек развития. Израильское исследование

Израильские ученые на основе анализа более полумиллиона детей показали, что грудное вскармливание не менее 6 месяцев связано с уменьшением вероятности задержек когнитивного развития.

Работа опубликована в журнале JAMA Network Open.

Научный консенсус о пользе грудного вскармливания в настоящее время достаточно однозначен. Преимуществ много, в том числе для развития мозга. Исследования показывают связь между грудным вскармливанием и более высоким IQ, лучшими академическими достижениями и даже более высоким заработком во взрослом возрасте. У детей, находившихся на грудном вскармливании, наблюдается более быстрое развитие белого вещества в мозге, что важно для передачи сигналов между различными его участками. Всемирная организация здравоохранения и многие национальные педиатрические ассоциации рекомендуют исключительно грудное вскармливание в течение первых шести месяцев жизни ребенка. Но искусственные смеси совершенствуются и становятся все более полезными.

Доктор Инбаль Гольдштейн из KI Research Institute в Кфар-Малале и ее коллеги оценили связь между грудным вскармливанием и своевременным достижением ключевых этапов развития мозга. Ученые проанализировали данные 570532 детей, данные о которых были собраны через национальную сеть наблюдения за развитием детей.

Среди обследованных 52,1% детей находились на грудном вскармливании не менее шести месяцев. Как показал анализ, такое вскармливание связано с меньшим количеством задержек в достижении языковых, социальных или моторных этапов развития по сравнению с грудным вскармливанием менее шести месяцев. Ученые специально выделили 37704 сиблингов. Дети, находившиеся на грудном вскармливании не менее шести месяцев, демонстрировали меньшую вероятность задержек развития (отношение шансов 0,91) по сравнению с их братьями или сестрами, находившимися на грудном вскармливании менее шести месяцев или не получавшими его вовсе.

"В этом когортном исследовании продолжительность грудного вскармливания была связана с меньшей частотой задержек развития, – пишут авторы работы. – Эти выводы могут служить руководством для родителей, опекунов и инициатив общественного здравоохранения в продвижении оптимального развития детей".