У попугаев и людей общий мозговой механизм речи

Языковые центры волнистого попугайчика используют "вокальную клавиатуру", которая по своей структуре удивительно напоминает человеческую.

Ученые из Нью-Йоркского университета здравоохранения Лангон исследовали мозг волнистых попугайчиков (Melopsittacus undulatus), которые известны своей общительностью и склонностью к щебетанию. В ходе эксперимента они наблюдали за поведением нервных клеток в мозге четырех попугаев, когда те издавали характерные для них звуки. Оказалось, что активность клеток в переднем аркопаллиуме (структуре, аналогичной миндалевидному телу у млекопитающих) напрямую связана с издаваемыми птицами звуками.

Исследователи сравнили организацию этих нейронов с клавиатурой, способной воспроизводить разные звуки – согласные, гласные и тона. Эта система оказалась необычайно гибкой и по своей структуре напоминает человеческую.

Ученые отмечают, что сходство между мозгом человека и попугая может указывать на то, что два вида решают одинаковую задачу схожим способом с нейронной точки зрения. Эти параллели могут быть хорошим примером конвергентной эволюции, когда люди развили такой нейронный механизм для речи, и попугаи создали нечто подобное.