Психологи проанализировали уровень стресса в Израиле после атаки Ирана 13 апреля 2024 года

Исследование психологов из Университета Райхмана продемонстрировало высокий уровень эмоционального стресса и тревоги в первые дни после иранской атаки на Израиль 13 апреля 2024 года.

Работа опубликована в журнале European Journal of Psychotraumatology. Исследование, основано на выборке из более чем 600 взрослых и представляет тревожную картину непосредственных эмоциональных последствий иранской атаки.

Основные результаты показывают, что 41% участников испытали перитравматический стресс – интенсивную эмоциональную и физическую реакцию во время или сразу после травматического события. 19% сообщили о значительном уровне тревоги. Эти цифры исключительно высоки. Они почти вдвое превышают показатели стресса, зафиксированные в Израиле, например, во время пандемии COVID-19.

Результаты исследования показывают четкую связь между посттравматическим дистрессом в результате событий 7 октября 2023 года и травматическими реакциями на иранскую атаку. Но, как отмечают психологи, не само предшествующее воздействие травмы оказало влияние на восприятие иранской атаки, а скорее то, как человек справился с этой предыдущей травмой. Было также обнаружено, что дополнительные факторы, такие как трудности со сном и постоянный просмотр медиа во время атаки, были связаны с более высокими уровнями дистресса и тревоги.

Соавтор работы профессор Боаз Бен-Давид говорит: "На следующее утро после ракетного удара мы все должны были продолжать заниматься своими повседневными делами – вставать, идти на работу, готовить сэндвичи для наших детей и отправлять их в школу – как будто мы не пережили значительное травмирующее событие. На национальном уровне этому почти не уделялось внимания".

Исследование подчеркивает необходимость индивидуальных психологических вмешательств во время кризиса и оказание психологической первой помощи. Если этого не происходит каждый следующий стресс может иметь все более тяжелые травматические последствия.

Профессор Бен-Давид говорит: "Мы должны сосредоточиться на повышении доступности поддержки психического здоровья и повышении осведомленности всех людей, не делая предположений о том, кому нужна помощь. Мы должны гарантировать, что каждый, кто находится в группе риска, получит соответствующую поддержку в нужное время".