О пользе селфи. Когда мы хорошо выглядим, мы становимся добрее

Исследователи Тель-Авивского университета показали, что наша забота о собственной внешности в реальности, или в интернете, или даже в своем воображении, повышает нашу готовность к благотворительности.

Работа опубликована в журнале International Journal of Research in Marketing.

"Когда мы чувствуем себя красивыми, например, после свежей стрижки, нам кажется, что все взгляды обращены на нас, и поэтому мы стремимся вести себя лучше. Легко критиковать поколение selfie, которое постоянно себя приукрашивает и делится "доведенными" фотографиями в сети. Но люди, которые заботятся о своей внешности, чаще делают добрые дела", – говорит соавтор работы Данит Эйн-Гар.

Исследователи провели серию экспериментов, в виртуальной среде и в лаборатории. В одном из лабораторных экспериментов участников попросили использовать фильтры, чтобы улучшить сделанное ими селфи. Контрольную группу попросили улучшить фотографию объекта в комнате.

"Экспериментальная группа состояла из 50 участников, как и контрольная, – рассказывает профессор Эйн-Гар. – После просмотра улучшенной фотографии каждый участник забирал конверт с оплатой наличными. Рядом с конвертом находился ящик для пожертвований, так что участники могли добровольно пожертвовать часть или всю сумму".

Оказалось, что участники экспериментальной группы, которые только что занимались улучшением своей внешности, пожертвовали в два раза больше, чем участники контрольной группы.

Другой эксперимент был проведен виртуально на Facebook. Нажав на ссылку, пользователи случайным образом попадали на одну из двух анкет "Узнай себя".

В анкете контрольной группы спрашивалось о любимых архитектурных стилях, а анкета экспериментальной группы включала вопросы о любимых модных стилях и была разработана таким образом, чтобы респонденты представили себя одетыми максимально привлекательно. В конце анкеты появлялось всплывающее окно, казалось бы, не имеющее отношения к делу, со ссылкой на страницу для пожертвований.

Около 7% респондентов, отвечавших на вопросы анкеты о красоте, перешли по ссылке для пожертвований, в то время как среди тех, кто отвечал на вопросы анкеты об архитектуре, таких оказалось около 2%.

Результат работы имеет важное практическое значение. Эйн-Гар говорит: "До сих пор исследования были сосредоточены на внешнем виде тех, кто собирает пожертвования, и действительно, было установлено, что более привлекательные сборщики средств собирают больше денег. Наше исследование вводит еще один важный фактор: внешний вид донора. Это открывает путь к новым стратегиям благотворительных кампаний, таким как партнерство с косметическими компаниями, парикмахерскими и салонами красоты – и все это для общего блага".