Новые исследования показывают, что поливитамины могут помочь спасти коралловые рифы
Предварительные испытания показывают, что плиты, насыщенные питательными веществами, могут укрепить иммунную систему коралловых рифов, чтобы те смогли противостоять стрессовым факторам.
Исследователи из Океанографического института Вудс-Хоул в лабораторных условиях испытали плиты, обогащенные питательными веществами, чтобы выяснить, смогут ли они укрепить иммунную систему кораллов. Цель эксперимента – помочь кораллам лучше справляться со стрессовыми факторами, такими как повышение температуры океана, вызывающее их обесцвечивание, и восстанавливаться после ураганов.
В металлические плиты добавлены необходимые микроэлементы – железо, марганец и цинк. Есть первые результаты: кораллы, которые получили дозу поливитаминов, намного лучше справлялись с неблагоприятными условиями такими как, повышение температуры воды и сезон ураганов.
Команда исследователей намерена поместить плиты с поливитаминами в бетонную конструкцию искусственного рифа площадью 20 квадратных метров, разработанную специалистами из Университета Виргинских островов. Конструкция предоставит надежную основу для закрепления молодых кораллов и размещения на ней их личинок, в то время как плиты будут выделять полезные питательные вещества и витамины в воду, где кораллы смогут их поглощать, что повысит их устойчивость к экологическим стрессам.