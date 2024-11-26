x
26 ноября 2024
|
последняя новость: 13:26
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
26 ноября 2024
|
26 ноября 2024
|
последняя новость: 13:26
26 ноября 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Наука и Хайтек

Новые исследования показывают, что поливитамины могут помочь спасти коралловые рифы

Исследования
Экология
время публикации: 26 ноября 2024 г., 12:40 | последнее обновление: 26 ноября 2024 г., 11:59
Новые исследования показывают, что поливитамины могут помочь спасти коралловые рифы
AP Photo/Caleb Jones

Предварительные испытания показывают, что плиты, насыщенные питательными веществами, могут укрепить иммунную систему коралловых рифов, чтобы те смогли противостоять стрессовым факторам.

Исследователи из Океанографического института Вудс-Хоул в лабораторных условиях испытали плиты, обогащенные питательными веществами, чтобы выяснить, смогут ли они укрепить иммунную систему кораллов. Цель эксперимента – помочь кораллам лучше справляться со стрессовыми факторами, такими как повышение температуры океана, вызывающее их обесцвечивание, и восстанавливаться после ураганов.

В металлические плиты добавлены необходимые микроэлементы – железо, марганец и цинк. Есть первые результаты: кораллы, которые получили дозу поливитаминов, намного лучше справлялись с неблагоприятными условиями такими как, повышение температуры воды и сезон ураганов.

Команда исследователей намерена поместить плиты с поливитаминами в бетонную конструкцию искусственного рифа площадью 20 квадратных метров, разработанную специалистами из Университета Виргинских островов. Конструкция предоставит надежную основу для закрепления молодых кораллов и размещения на ней их личинок, в то время как плиты будут выделять полезные питательные вещества и витамины в воду, где кораллы смогут их поглощать, что повысит их устойчивость к экологическим стрессам.

Наука и Хайтек
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 19 ноября 2024

Ученые National Geographic обнаружили "крупнейший в мире" коралл размером с 5 теннисных кортов
// https://www.newsru.co.il/ // Фото // 06 ноября 2024

Тревожный признак потепления: обесцвечиваются кораллы в Эйлатском заливе. Фоторепортаж