Ученые создали искусственную паутину для лечения хронических ран

Группа ученых из Нанкинского университета в Китае разработала искусственный паутинный шелк с помощью технологий 3D-печати. Материал планируют использовать для изготовления сверхпрочных медицинских повязок, которые будут помогать в заживлении хронических травм.

Исследователи протестировали новые повязки на мышах с дегенеративным заболеванием суставов и хроническими ранами, вызванными диабетом. Результаты показали, что в обоих случаях раны заживали быстрее, чем при использовании обычных повязок.

Паутиной пытались пользоваться еще в Древнем Риме, однако в широких медицинских целях ее применение нецелесообразно. Собрать паутинный шелк в больших количествах было довольно сложно и существовал риск бактериального заражения.

Что касается разработанных шелковых повязок, то они стерильны и биоразлагаемы, а технология позволяет производить их в больших количествах.