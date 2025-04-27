Пересадка кишечных микробов может облегчить хронические боли

Ученые Хайфского Техниона вместе с международной командой исследователей показали, что кишечные микробы могут повлиять на снижении хронической боли при фибромиалгии.

Фибромиалгия – это хроническая боль в мышцах, при отсутствии повреждений и воспаления. От нее страдают до 4% населения мира и ее причины неизвестны.

Журнал Nature описывает такой клинический случай. Рина Грин живет в Хайфе. С 2022 года она страдает от постоянной мышечной боли. Попытки врачебной помощи ей не помогли. Женщина стала инвалидом. Восемь месяцев назад Грин получила экспериментальную терапию: таблетки, содержащие живые микроорганизмы, подобные тем, что населяют здоровый кишечник человека. Боли уменьшились, и Грин, которой сейчас 38 лет, может совершать прогулки, спустя почти три года.

Грин была одной из 14 участниц испытания микробных добавок для лечения фибромиалгии. Все, кроме двоих, сообщили об улучшении симптомов. Исследование проводилось на малом числе пациентов, поэтому "мы должны воспринимать его результаты с долей скепсиса", – говорит соавтор работы Амир Минерби, ученый, изучающий боль в Хайфском Технионе. Тем не менее Минерби полагает, что результаты "достаточно обнадеживают, чтобы двигаться дальше".

Результаты исследования и данные других экспериментов, связывающих фибромиалгию с микробами кишечника, опубликованы в журнале Neuron.

В 2019 году Минерби и его коллеги обнаружили, что микробиомы, то есть совокупность микробов, живущих в кишечнике, у женщин с фибромиалгией значительно отличаются от микробиомов здоровых женщин. Это заставило ученых задуматься, не облегчит ли доза микробов от здоровых людей боль, вызванную этим заболеванием. Дополнительные исследования показали, что микробы кишечника могут косвенно влиять на ряд химических сигналов, связанных с восприятием боли.

В новом исследовании не было контрольной группы, и все участники знали, что они получают лечение. Тем не менее, "эти результаты действительно впечатляют, – говорит Андреас Гебель, специалист по боли в Ливерпульском университете, который не принимал участия в исследовании. Он также отмечает ограниченный размер выборки при исследовании, но считает улучшения у некоторых участников многообещающим признаком, учитывая, что люди с устойчивой к лечению фибромиалгией "обычно вообще ни на что не реагируют. Это движение в правильном направлении".

Команда Минерби сейчас работает над более масштабным клиническим исследованием, в котором примут участие 80 человек и будет включена контрольная группа. Ученые надеются, что будущие клинические исследования помогут выявить конкретные бактерии, ответственные за боль, связанную с фибромиалгией. Затем эти организмы можно будет заменить или удалить.