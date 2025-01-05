Исследование кишечной среды объясняет, почему мы по-разному реагируем на одни и те же продукты

Изменения в кишечнике влияют на состав и активность кишечных бактерий. Это объясняет, почему микробиом каждого человека уникален, и почему мы реагируем на одни и те же продукты по-разному.

В исследовании, проведенном Копенгагенским университетом, 50 участников проглотили капсулу размером с сустав большого пальца во время завтрака. Капсула прошла через желудок, тонкую и толстую кишку, собирая данные о pH, температуре и давлении. После 12-72 часов она была выведена из организма участников со стулом. Изучая показатели, взятые капсулой, ученые быстро заметили значительные различия как в кишечной среде, так и в скорости транзита пищи у разных людей. Они обнаружили, что у некоторых людей капсула проходила через кишечник за 2 часа, а у других – за 10 часов. Тогда они предположили, что различия в скорости прохождения пищи через кишечник влияют на количество усваиваемых питательных веществ и на то, сколько из них попадает в толстый кишечник, где активируются кишечные бактерии.

С помощью капсулы ученым удалось подробно исследовать, какой путь проходит еда через пищеварительную систему. Сначала капсула попала в желудок, где зафиксировала очень низкий уровень pH из-за выделения кислоты, которая помогает расщеплять пищу. Затем переместилась в тонкий кишечник, где клетки выделяют щелочной бикарбонат, нейтрализующий кислоту из желудка, и происходит всасывание питательных веществ. После неперевариваемые остатки пищи и капсула прошли в толстый кишечник, где пища ферментировалась кишечными бактериями. Бактерии вырабатывали жирные кислоты, что вызывало снижение pH в первой части толстой кишки. Однако по мере продвижения по толстой кишке уровень pH постепенно повышался, поскольку жирные кислоты всасывались через стенку кишечника, и активность бактерий изменялась.

Благодаря капсуле, которая фиксировала все изменения уровня pH, ученые смогли определить, сколько времени пища находилась в различных частях кишечника. Исследователи утверждают, что условия в кишечной среде, которые уникальны для каждого человека, могут помочь понять, почему у нас различаются состав и виды кишечных бактерий.

Результаты подтверждают, что каждый из нас уникален, включая состав кишечной микрофлоры. Исследование предоставляет дополнительные доказательства того, что люди по-разному воспринимают пищу, и различия в кишечной среде могут играть важную роль в этих реакциях.