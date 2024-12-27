Израильская система с помощью ИИ может прогнозировать, где и когда возникнет чрезвычайная ситуация

Новая система искусственного интеллекта (ИИ) способна с точностью 85% предсказать вероятность чрезвычайных ситуаций, что дает возможность спасателям "Ихуд Ацала" (United Hatzalah) подготовиться заранее.

Анализируя данные о вызовах United Hatzalah за 18 лет и, учитывая такие факторы, как погода, время суток и сезон, разработчикам понадобился месяц для создания первой ИИ модели. Еще несколько месяцев ушло на доработку системы, чтобы она стала эффективной и готовой к использованию, позволяя оперативно перемещать машины скорой помощи к местам происшествий

"Ихуд Ацала" — общественная организация, предоставляющая бесплатную экстренную медицинскую помощь по всему Израилю, еще до прибытия машин скорой помощи.

Новая технология прогнозирует возможные чрезвычайные ситуации, позволяя спасателям "Ихуд Ацала" приезжать в потенциально опасные районы еще до того, как произойдут такие события, как сердечный приступ, дорожно-транспортное происшествие или другие нештатные ситуации. По данным организации, в ходе трехмесячного пилотного проекта система улучшила точность работы United Hatzalah на 85% в городских районах, при этом время реагирования сократилось до 90 секунд.

Все волонтеры "Ихуд Ацала" имеют специальное приложение на своих телефонах, в котором на карте отображаются точки, указывающие на происшествия. Красные точки означают вызовы, представляющие угрозу для жизни, оранжевые – менее критичные ситуации, а желтые – области, где ИИ предсказывает возможные вызовы.

Идея о разработке инструмента ИИ пришла к руководителю проекта Дови Майзелю после того, как большая часть волонтеров ушла на резервистскую службу. Эффективность United Hatzalah резко снизилась и надо было принимать какие-то решения. Майзель рассказал, что начал отправлять запросы на помощь в группах WhatsApp и всем знакомым, сообщая, что ему нужны люди, которые могли бы помочь предсказать, куда поступит следующий вызов. На его призыв откликнулись несколько бывших выпускников, предложив свои знания и опыт в области предсказательного моделирования с использованием ИИ.