Терапия, стимулирующая нервы, может помочь людям с резистентной депрессией

Новое клиническое исследование продемонстрировало, что терапия, направленная на стимуляцию нервов, способна значительно улучшить состояние людей с тяжелой депрессией, устойчивой к лечению.

Исследование, проведенное Школой медицины Вашингтонского университета в Сент-Луисе, охватило около 500 участников, все они страдали от тяжелой депрессии, не поддающейся лечению медикаментами или другими методами. Состояние большинства участников было настолько тяжелым, что они не были способны работать.

Каждому было установлено устройство для стимуляции левого блуждающего нерва, который играет ключевую роль в связи между мозгом и внутренними органами. Однако лишь половина устройств была активирована. Несмотря на то, что начальная оценка не выявила значительных различий между группами с активными и неактивными устройствами, более поздние показатели продемонстрировали явные преимущества для тех, чьи устройства были включены.

Первые два месяца годового испытания исследователи настраивали электрические параметры устройств для каждого пациента. С третьего месяца ученые проводили оценки депрессивных симптомов участников с использованием четырех проверенных методов, два из которых заполнялись внешними клиницистами исследовательской группы, один – психиатром или психологом на месте, а один – самими пациентами. Также каждые три месяца участники оценивали свое качество жизни и способность справляться с повседневными задачами.

Результаты оценивались по проценту времени, в течение которого участники ощущали облегчение от симптомов депрессии. В целом, те, у кого устройства были активированы, проводили значительно больше времени с улучшением состояния, чем те, у кого устройства не работали. Полная ремиссия была редким явлением и не различалась между группами. Участники с активированными устройствами также отметили существенное улучшение качества жизни и способности выполнять повседневные задачи.