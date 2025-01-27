Певчие птицы погибают из-за пестицидов, обнаруженных в средствах от блох для домашних животных

В гнездах больших синиц было обнаружено химическое вещество, которое используется для борьбы с блохами и клещами у домашних животных. Это вещество приводит к гибели птенцов.

Ученые из Университета Сассекса обнаружили наличие вредного химического вещества из средств против блох для домашних животных в гнездах птиц.

Исследование показало, что химические вещества, используемые в средствах от блох для домашних животных, такие как фипронил, присутствуют в мехе, который птицы используют для создания внутренней выстилки своих гнезд.

Ученые собрали 103 гнезда больших синиц (Parus major), выстланных мехом животных, и выяснили, что фипронил был найден в 100% из них, несмотря на то что этот химикат запрещен в Великобритании и ЕС для применения в сельском хозяйстве. Кроме того, 89% гнезд содержали имидаклоприд, который был запрещен в ЕС еще в 2018 году как средство защиты растений. Оба вещества продолжают активно использоваться в ветеринарии для лечения домашних животных от блох. Великобритания разрабатывает меры по полному запрету имидаклоприда в сельском хозяйстве, но не в контексте использования для домашних животных. Исследователи также обнаружили 17 других инсектицидов из 20 протестированных.

Ученые сообщили, что зафиксировали большее количество неоплодотворенных яиц или мертвых птенцов в тех гнездах, где инсектицид использовался чаще, что вызывает у них опасения.