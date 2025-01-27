Израильский стартап научился с помощью ИИ-модели предсказывать исход судебного процесса

Хайфский стартап Canotera разработал ИИ-модель, которая с точностью 85% предсказывает, чем закончится судебное разбирательство. Разработчики считают, что точность будет расти по мере обучения ИИ на большем количестве дел.

"Судебные процессы – это неизведанная земля, – говорит Ярив Лиссауэр, CEO Canotera. – Здесь много неизвестных, много сложностей, много правил и постановлений. Но в конечном итоге большинство дел основано на фактах, которые произошли в прошлом и которые нужно вписать в существующую нормативную базу".

Canotera изучает доступную документацию по каждому похожему делу. Это задача, которая может загрузить целую команду юристов на несколько недель. Затем ИИ-модель анализирует закономерности и дает наилучшую оценку того, как будет развиваться и чем разрешится дело.

ИИ-модель Canotera делает объективные, основанные на фактах прогнозы относительно исхода судебных споров. Это помогает юристам решать, за какие дела браться, как действовать и как управлять рисками.

"Мы не заменяем опытные знания и профессионализм адвокатов, – говорит Лиссауэр в интервью ISRAEL21c. – Мы – их лучшие друзья, потому что значительно расширяем круг прецедентов или фактов, на которых в конечном итоге основывается исход судебного процесса".

ИИ-модель Canotera использует несколько разных методов обучения и предсказания: большие языковые модели (LLM) – такие, как в ChatGPT, – для обработки разнородных текстовых документов; геометрическое машинное обучение, которое позволяет сравнивать похожие дела, несмотря на их различное представление в документах и технологию конформного анализа, которая позволяет количественно оценить неопределенность исхода, не делая строгих предположений о распределении данных.

Компания была основана в 2023 году, привлекла финансирование в размере 1,6 миллиона долларов и уже имеет первого клиента – страховую компанию в Нью-Йорке.