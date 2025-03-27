Корабли пустыни и древняя синагога. В северном Негеве обустроен новый археологический объект

В ходе раскопок, проводившихся в рамках работ по улучшению доступа к археологическому объекту Хурват Аним в лесу Ятир был обнаружен глиняный кувшин для хранения жидкостей, украшенный красным геометрическим узором.

Артефакту около 1200 лет, он датируется эпохой Аббасидов. Особое внимание привлекают изображения верблюдов – свидетельство важной роли, которую играли "корабли пустыни" в экономике завоеванных арабами земель. Караваны верблюдов были главным средством доставки грузов, а основные перевозки шли по суше, а не по морю.

Кувшин был обнаружен в пещере, использовавшейся для жилья. Однако ранее она использовалась для производства оливкового масла. Следует отметить, что во время предыдущих раскопок, которые проводились 40 лет назад, неподалеку были найдены руины синагоги, датируемой византийским периодом.

Ее пол был украшен мозаикой, что указывает на богатство и на важную роль, которую она играла в жизни местной еврейской общины. "Около 1500 лет назад в районе Ятира жили как евреи, так и христиане", – отмечают руководители раскопок Катя Цитрин, Орен Шмуэли, Анат Коэн-Вайнбергер и Давида Даган.

Маслодавильня была оборудована в пещере около 1500 – в раннюю мусульманскую эпоху, и раскопана в ходе прошлого сезона. Были найдены два камня, использовавшиеся в качестве пресса, которые в древности соединял деревянный винт. Выжимаемое масло стекало в расположенный в центре каменный резервуар.

"Особенность этой маслодавильни в том, что она хорошо спроектирована. Это промышленное предприятие, задействовавшее самую передовую для своего времени технологию", – говорит Шмуэли.

"Негев скрывает от нас целые пласты истории, и каждое новое открытие проливает дополнительный свет на его прошлое. Я благодарю за сотрудничество Управление древностей и Еврейский национальный фонд, благодаря которым византийская синагога стала доступной для посещения", – сказал министр по делам наследия Авихай Шикли.