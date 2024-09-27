Ученые пока не знают, зачем танцуют самки гиббонов, но это красиво

Команда ученых описала неожиданное поведение самок гиббонов: оказалось, что они танцуют. Причем это не брачные танцы. Видимо, самкам просто нравится танцевать.

В своей работе, опубликованной на сервере препринтов bioRxiv, ученые описывают танцы самок гиббонов и теоретически обосновывают возможные причины такого неожиданного поведения.

Многие виды животных, птиц и насекомых совершают движения, похожие на танец. Как правило, танцы исполняют самцы. Таким образом они привлекают внимание самок. Но самки гиббона танцуют явно по какой-то другой причине.

Работа команды началась после разговора с дрессировщиками гиббонов, которые сообщили ученым, что наблюдают, как некоторые их подопечные танцуют. Исследователи начали изучать видеозаписи, на которых гиббоны занимались своими обычными делами, и, как выяснилось, самки действительно иногда танцуют.

Когда они танцуют, они обычно поворачиваются спиной к зрителю. Ученые описывают танцы как отрывистые и несколько "роботизированные". Каждое "па" как бы отделено от следующего короткой паузой. Движения в целом ритмичные, со многими элементами, которые присутствуют в танцах людей.

Ученые отметили, что танцы исполнялись без очевидной цели, такой как привлечение партнера для спаривания. Самки танцевали как для самцов, так и для самок гиббонов. Иногда они танцевали и для других животных, и для людей.

Во время танца самки иногда поглядывают через плечо, чтобы убедиться, что зритель смотрит на них. Стиль танца похож у разных особей, хотя и отличается продолжительностью, а иногда и сложностью. Такие танцы исполняют самки четырех разных видов гиббонов.

Исследователи не готовы определить причину танцев, но они предполагают, что эти танцы связаны с социальным взаимодействием или предвкушением какого-то события, например, кормления. Но возможно, это чистое искусство: самкам гиббонов просто нравится танцевать и нравится, когда на них смотрят.